جمعية التضامن تصرف كفالات أيتام قيمتها 52 ألف دينار

نابلس / سما /

قدمت لجنة زكاة المناصرة الأُردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني دفعة جديدة من مستحقات الأيتام والأُسر المكفولين من مستحقات الأيتام بمبلغ 52230 ديناراً، لصالح 571 يتيماً موزعين على 412 أسرة.

وقال رئيس جمعية التضامن الخيرية د. علاء مقبول إن لجنة زكاة المناصرة قدمت كذلك صرفية الأُسر الفقيرة بمبلغ 900 دينار لأُسرتين محتاجتين تعانيان من أوضاع صعبة.

وأشار إلى أن صرف هذه الكفالات، وهي عن الأشهر من 10-12/ 2019، تم بعد رفع التقارير من قسم الأيتام في جمعية التضامن إلى لجنة زكاة المناصرة في عمان، وتضمنت حالة اليتيم واحتياجاته ووضع سكنه وعائلته ومتطلباته وما يلزمه من علاج وهدايا.

ودعا مقبول المحسنين والمتبرعين الى دعم مشروع كفالات الأيتام والتبرع له، مؤكداً أن التضامن توفر لمتبرعيها منافذ متنوعة لفعل الخير، وان الجمعية كثفت جهودها الإنسانية والخيرية للتواصل مع المحسنين والخيرين الذين يرغبون في كفالة الأيتام.

وقدم مقبول ومسؤولة قسم الأيتام سعاد حجاوي وأعضاء الهيئة الإدارية وجموع الأيتام وعائلاتهم الشكر للجنة زكاة المناصرة الخيرية الأردنية والمجموعات والأشخاص الذين يدعمون برامج وأنشطة الجمعية الإنسانية.