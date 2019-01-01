  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جمعية التضامن تصرف كفالات أيتام قيمتها 52 ألف دينار

الخميس 05 مارس 2020 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية التضامن تصرف كفالات أيتام قيمتها 52 ألف دينار


نابلس / سما /

 قدمت لجنة زكاة المناصرة الأُردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني دفعة جديدة من مستحقات الأيتام والأُسر المكفولين من مستحقات الأيتام بمبلغ 52230 ديناراً، لصالح 571 يتيماً موزعين على 412 أسرة.

وقال رئيس جمعية التضامن الخيرية د. علاء مقبول إن لجنة زكاة المناصرة قدمت كذلك صرفية الأُسر الفقيرة بمبلغ 900 دينار لأُسرتين محتاجتين تعانيان من أوضاع صعبة.

وأشار إلى أن صرف هذه الكفالات، وهي عن الأشهر من 10-12/ 2019، تم بعد رفع التقارير من قسم الأيتام في جمعية التضامن إلى لجنة زكاة المناصرة في عمان، وتضمنت حالة اليتيم واحتياجاته ووضع سكنه وعائلته ومتطلباته وما يلزمه من علاج وهدايا.

ودعا مقبول المحسنين والمتبرعين الى دعم مشروع كفالات الأيتام والتبرع له، مؤكداً أن التضامن توفر لمتبرعيها منافذ متنوعة لفعل الخير، وان الجمعية كثفت جهودها الإنسانية والخيرية للتواصل مع المحسنين والخيرين الذين يرغبون في كفالة الأيتام.

وقدم مقبول ومسؤولة قسم الأيتام سعاد حجاوي وأعضاء الهيئة الإدارية وجموع الأيتام وعائلاتهم الشكر للجنة زكاة المناصرة الخيرية الأردنية والمجموعات والأشخاص الذين يدعمون برامج وأنشطة الجمعية الإنسانية.

#كفالات #ايتام #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

صور ..وفاة 9 مواطنين و اصابة 58 بينهم 14 خطيرة جراء حريق النصيرات وسط قطاع غزة

الاشتباه بأربع اصابات بفيروس كورونا في احد فنادق بيت جالا والصحة تدعو للهدوء

عزل جلعاد شاليط وإلغاء رحلة كوخافي لأميركا بسبب كورونا

الصحة : اغلاق كافة المؤسسات التعليمية والمساجد والكنائس لمدة 14 يوما ببيت لحم

غزة: الداخلية تؤكد السيطرة على حريق النصيرات

الصحة : نتيجة عينة المسحة من فيروس كورونا بمستشفى نزال في قلقيلية سلبية

تقدير إسرائيلي : حماس تتطلع لدور روسي لتثبيت التهدئة في غزة

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تعلن اسماء ضحايا حريق النصيرات.. والداخلية تصدر بيان هام بخصوص الحادثة

انتخابات

انتخابات الكنيست الـ23: لا حسم.. وتقارب في النتائج شبه النهائية للانتخابات الاسرائيلية

رسمياً.. تسجيل 7 اصابات بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم

رئيس الوزراء يعطي تعليماته لدائرة العلاج بالخارج لاستيعاب جرحى حريق النصيرات

كورونا

لمواجهة كورونا.. جملة قرارات لمحافظات الوطن والنائب العام يحذر من نشر معلومات مغلوطة