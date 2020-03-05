الصحة بغزة تعلن اسماء ضحايا حريق النصيرات.. والداخلية تصدر بيان هام بخصوص الحادثة

غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، عن اسماء الشهداء الذين قضوا نحبهم في حريق النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت الوزراة في بيانها، أن الحادث المؤلم اسفر عن استشهاد 9 مواطنين من بينهم ( 4 أطفال و 3 سيدات ورجلين)، فيما اصيب 58 مواطنا بجراح مختلفة منهم ( 35 اصابة بين طفيفة ومتوسطة و 14 اصابة حرجة و9 اصابات خطيرة ).

وفيما يلي أسماء الضحايا وفق ما نشره وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة:

1. زياد زكريا ابراهيم حسين 22 عام.

2. ليان حسن محمود حسين 5سنوات.

3. منال حسن محمود حسين 4 أعوام.

4. لينا اياد مدحت حمدان 16 عام.

5. ايمان حسن محمد حسين (ابو محروق) 23 عام.

6. سلوى عبد الوهاب محمد حمدان 47 عام.

7. ريتال احمد محفوظ عيد 3 اعوام.

8. سالي احمد محفوظ عيد 16 عام.

9. فراس ماجد محمد عوض الله 12 عام.

في السياق، قالت وزارة الداخلية بغزة، إن الجهات المختصة في الوزارة تُجري التحقيقات اللازمة في أسباب الحادث، ومن خلال التحقيق الأولي تبيّن أن الحريق ناجم عن تسريب للغاز داخل أحد المخابز، ما أدى لاشتعال النيران في المكان، تلاه انفجار لعدد من أسطوانات الغاز، وامتداد للحريق إلى المرافق والمحلات الملاصقة.

وأضافت: وفي هذا الأثناء لا تزال القوات والأجهزة المختصة تعمل في متابعة الآثار الناجمة في مكان الحريق.

وفيما يلي نص بيان وزارة الداخلية كما وصل سما الاخبارية:

بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني

متابعةً للحادث الأليم في مخيم النصيرات

منذ وقوع الحادث الأليم، باندلاع حريق هائل في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس 2020/3/5، توجّهت قوات كبيرة من الشرطة والدفاع المدني إلى منطقة الحدث، وسخّرت جميع إمكاناتها من أجل السيطرة على الحريق، حيث عملت لعدة ساعات في إطفاء النيران الممتدة إلى عدد من المحلات التجارية والمرافق المجاورة للمكان، مُستعينة بالجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

وقد وقع الحريق في ساعة الذروة والازدحام، الأمر الذي تسبب بوقوع العدد الكبير من الضحايا والإصابات. وإزاء هذا الحادث الأليم، تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني على ما يأتي:

أولاً: تتقدم قيادة وزارة الداخلية بخالص العزاء من شعبنا الفلسطيني، ومن أسر الضحايا، في هذا المصاب الجلل، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ثانياً: أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني وإدارتها، مُسخرة بشكل كامل في متابعة آثار هذا الحادث الأليم.

ثالثاً: تُجري الجهات المختصة في الوزارة التحقيقات اللازمة في أسباب الحادث، ومن خلال التحقيق الأولي تبيّن أن الحريق ناجم عن تسريب للغاز داخل أحد المخابز، ما أدى لاشتعال النيران في المكان، تلاه انفجار لعدد من أسطوانات الغاز، وامتداد للحريق إلى المرافق والمحلات الملاصقة.

رابعاً: تُشيد قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني بالجهود الاسثتنائية لرجال الدفاع المدني والشرطة، وبتكاتف أبناء شعبنا جميعاً في التعامل بكل قوة مع هذا الحادث الكبير.

وفي هذا الأثناء لا تزال القوات والأجهزة المختصة تعمل في متابعة الآثار الناجمة في مكان الحريق.

وزارة الداخلية والأمن الوطني

الخميس 2020/3/5