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فروانة: الاحتلال اعتقل 20 مواطناً من غزة منذ مطلع العام

الخميس 05 مارس 2020 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
فروانة: الاحتلال اعتقل 20 مواطناً من غزة منذ مطلع العام


غزة / سما /

 قال عبد الناصر فروانة، المختص بشؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن قوات الاحتلال اعتقلت 20 مواطناً من قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح فروانة في تصريح له، اليوم الخميس، أنه "تم اعتقال 5 فلسطينيين أثناء تنقلهم عبر حاجز بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة، و3 آخرين في عرض البحر حيث يعملون في مهنة الصيد، أما الباقي فلقد تم اعتقالهم بعد اجتيازهم للحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة عام 1948".

وأشار فروانة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 134 فلسطينيا من قطاع غزة العام المنصرم.

وأضاف أن "الاعتقالات المستمرة لسكان القطاع، إضافة إلى ما يتعرض له الكثير من المواطنين الذين يتنقلون عبر حاجز بيت حانون/إيرز من احتجاز واستجواب واحيانا الاعتقال، يستدعي التحرك من كافة الجهات المعنية إلى الاهتمام أكثر بهذا الملف من كل جوانبه".

ودعا إلى تثقيف المواطنين بما يمكن أن يتعرضوا له في حال التنقل عبر المعبر المذكور أو بعد اعتقالهم خلال عملهم في البحر أو بعد اضطرارهم للتسلل و اجتياز الحدود.

ولفت إلى أن أشكال الاحتجاز والاعتقال عديدة وما يتعرض له المواطن الفلسطيني في كافة المحافظات من اجراءات من قبل الاحتلال كثيرة، وأهداف الاحتلال من وراء ذلك متعددة، ولكن معرفة الشخص بها وتثقيفه وتحصينه بسبل مواجهتها، يقلل من مخاطرها وتأثيراتها السلبية على الفرد والاسرة والمجتمع الفلسطيني ككل.

ووفقا لفروانة فقد بلغ عدد أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال إلى 295 أسيرا، بالإضافة الى أسيرتين، وهؤلاء يشكلون قرابة (6%) من اجمالي الأسرى.

ويعتبر الأسير ضياء الفالوجي المعتقل منذ العاشر من تشرين أول 1992، ويقضي حكما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) هو أقدمهم وعميد أسرى القطاع.

#اعتقال #غزة

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