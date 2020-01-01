الاحتلال يفرج عن الزميل الصحافي مجاهد بني مفلح

رام الله / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الصحافي مجاهد بني مفلح بعد ثمانية أيام على اعتقاله على حاجز زعترة أثناء عودته من مسقط رأسه في بلدة بيتا، جنوب نابلس، باتجاه منزله في رام الله.

وقال نادي الأسير إن "سلطات الاحتلال أفرجت عن الصحفي مجاهد بني مفلح، حيث يأتي ذلك بعد ساعات من قرار محكمة سالم العسكرية بالإفراج عنه بدون أيّ شروط".

وعقب اعتقال بني مفلح، في 27 من الشهر الماضي، حوّلته سلطات الاحتلال للتحقيق حول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة التحريض، ثم مددت محكمة سالم اعتقال بني مفلح يوم الأحد الماضي، حتى اليوم الخميس، وأصدرت المحكمة قرارها بالإفراج عنه.