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اشتية يبحث مع وزير التعاون الإنمائي الدنماركي تعزيز التعاون ودعم قطاع الشباب

الخميس 05 مارس 2020 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع وزير التعاون الإنمائي الدنماركي تعزيز التعاون ودعم قطاع الشباب


رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع وزير التعاون الإنمائي الدنماركي راسموس برين، بحضور ممثلة الدنمارك لدى فلسطين ناتاليا فاينبرغ، سبل تعزيز التعاون، وأطلعه على آخر الأوضاع والمستجدات السياسية.

وثمن اشتية، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس في مكتبه بمدينة رام الله، الدعم الدنماركي لفلسطين على صعيد العديد من القطاعات، مشيرا إلى اهمية تماشي هذا الدعم مع خطط الحكومة في التنمية بالعناقيد، بالإضافة إلى أهمية دعم قطاع الشباب، بما يساهم في خلق فرص عمل وخفض نسبة البطالة.

وعلى الصعيد السياسي، شدد رئيس الوزراء على أنه مهما تعدلت بنود "صفقة العصر" الاميركية فإنها لن تلبي الحد الادنى من حقوق الشعب الفلسطيني، فهي تجاهلت كافة قضايا الحل النهائي، موضحا ضرورة تبني المجتمع الدولي مبادرة الرئيس محمود عباس، عبر إنشاء مجموعة عمل دولية، على أرضية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لإيجاد حل سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وجدد اشتية تأكيده ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لا سيما من قبل الدنمارك، لكسر الأمر الواقع، وخلق واقع جديد يحفظ حل الدولتين من التلاشي.

#محمد اشتيه #الدنمارك

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