  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: رقم طوارئ مجاني لاستقبال استفسارات المواطنين بخصوص فيروس كورونا

الخميس 05 مارس 2020 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: رقم طوارئ مجاني لاستقبال استفسارات المواطنين بخصوص فيروس كورونا


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تخصيص رقم مجاني لاستقبال استفسارات المواطنين بخصوص فيروس "كورونا".

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة طريف عاشور، إنه تم تخصيص الرقم المجاني، 1800-000-888 بالتعاون مع شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، مضيفا: إن عددا من أطباء الطب الوقائي في الوزارة سيتلقون الاتصالات، للرد على استفسارات المواطنين على مدار الساعة .

وأهاب عاشور بالمواطنين الاتصال فقط للأمور والاستفسارات الضرورية المتعلقة بالفيروس، حيث سيكون هناك نظام تسجيل للمكالمة، درءا لأي استخدام عبثي من أي شخص لا مسؤول .

#الصحة #طريف عاشور #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

بعد ارتفاع عدد مصابي كورونا.. رئيس الوزراء يعلن رزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس

السعودية: اعتقال شقيق الملك وابن شقيقه ولي العهد السابق

جريمة اغتصاب سائحة بولندية تنتهي بصلح عشائري!.. بقلم مصطفى ابراهيم

وزيرة الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا في فلسطين لـ16

ضابط إسرائيلي : التصعيد الأخير أكد أن حماس سيدة الموقف في غزة

"القضاء الأعلى" يوضح حقيقة إصابة أحد كوادر القضاء العسكري بفيروس "كورونا"

كيف تجهز نفسك لحجر صحي داخل المنزل وسط انتشار كورونا؟

الأخبار الرئيسية

الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا في بيت لحم لـ19

حريق

تعقيبا على فاجعة السوق.. بلدية النصيرات تؤكد وجود قصور في إجراءات السلامة بمكان الحدث

l

غزة: لجنة حكومية تقر بمحاسبة المسؤولين عن حريق النصيرات و ٤٠٠٠$ لأسرة كل شهيد

حماس

تل أبيب تؤكّد توجّه الولايات المُتحدّة لحماس لإجراء مفاوضاتٍ كما فعلت مع طالبان..

تقرير:جيش الاحتلال يخشى حكومةً يمينيّةً ضيّقةً لأنّها ستكون مُقاتلةً وعُدوانيّةً