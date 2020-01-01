الصحة: رقم طوارئ مجاني لاستقبال استفسارات المواطنين بخصوص فيروس كورونا

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تخصيص رقم مجاني لاستقبال استفسارات المواطنين بخصوص فيروس "كورونا".

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة طريف عاشور، إنه تم تخصيص الرقم المجاني، 1800-000-888 بالتعاون مع شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، مضيفا: إن عددا من أطباء الطب الوقائي في الوزارة سيتلقون الاتصالات، للرد على استفسارات المواطنين على مدار الساعة .

وأهاب عاشور بالمواطنين الاتصال فقط للأمور والاستفسارات الضرورية المتعلقة بالفيروس، حيث سيكون هناك نظام تسجيل للمكالمة، درءا لأي استخدام عبثي من أي شخص لا مسؤول .