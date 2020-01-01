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أبو الغيط يدعو الدول المانحة لتمويل "الأونروا" لسد عجزها المالي وضمان استمرار عملها

الخميس 05 مارس 2020 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يدعو الدول المانحة لتمويل "الأونروا" لسد عجزها المالي وضمان استمرار عملها


القاهرة /سما/

 دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كافة الدول المانحة للمساهمة بتمويل عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لسد العجز المالي الكبير في موازنتها للعام الجاري، والذي ينذر بأزمة خطيرة في مناطق عملياتها الخمس.

وقال أبو الغيط، خلال لقائه المفوض العام "للأونروا" بالإنابة كريستيان ساوندرز، بمقر الجامعة العربية، اليوم الخميس، إن "الأونروا" تلعب دورا مهما في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد سعي الجامعة المستمر مع الدول المانحة لضمان استمرار دعمها للوكالة، وضرورة توسيع دائرة المانحين، من أجل الإبقاء على عملياتها، وضمان ألا تُغلق المدارس التي يتعلم فيها الأطفال الفلسطينيون، أو أن تتأثر المستشفيات التي تُعالج اللاجئين.

من جانبه، اقترح ساوندرز بعض الأفكار التي تهدف لاستقطاب مانحين جُدد من العالم العربي والإسلامي ومن خارجه، على مستوى دول ومؤسسات وأفراد.

واستعرض أوضاع الوكالة، وكيفية سد العجز الذي يواجهها في المرحلة الحالية، والذي يصل إلى 1.1 مليار دولار، والذي يؤثر سلبا على عمليات "الأونروا" في قطاع التعليم، والصحة وغيرها، بما ينعكس على أوضاع اللاجئين بصورة مباشرة.

#احمد ابو الغيط #الجامعة العربية #الاونروا

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