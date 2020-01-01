رئيس الوزراء يعطي تعليماته لدائرة العلاج بالخارج لاستيعاب جرحى حريق النصيرات

غزة / سما /

أعطى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، تعليماته لدائرة العلاج بالخارج في وزارة الصحة، بالعمل على استيعاب جرحى حادث الحريق في مخيم النصيرات بقطاع غزة، والعمل على توفير كل الرعاية الصحية لهم.

وقال رئيس الوزراء، إننا نتابع مع كافة الأطراف عن كثب حريق مخيم النصيرات، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس أوعزنا لوزارة الصحة بتوفير كل ما يحتاجه المصابون من رعاية صحية وعناية وعلى أكمل وجه في مرافق وزارة الصحة وخارجها.

وأضاف "الرحمة لضحايا حادث انفجار مخيم النصيرات في غزة، والشفاء العاجل للمصابين.. نتابع هذا الحادث المؤلم مع كافة الأطراف عن كثب".

ولقي 9 مواطنين مصرعهم، وأصيب العشرات اليوم الخميس، جراء انفجار عدد من أسطوانات الغاز واشتعال نيران ضخمه بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة، بوفاة 9 مواطنين من بينهم "4 أطفال و 3 سيدات ورجلين" وإصابة 58 مواطن بجراح مختلفة منهم 14 إصابة لازالت تتلقي العناية السريرية الفائقة في مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي ومستشفى شهداء الاقصى.