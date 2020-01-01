جامعة الخليل تحصل على اعتمادٍ لبرنامجي ماجستير جديدين

الخليل / سما /

حصلت جامعة الخليل على اعتماد لبرنامج ماجستير الإحصاء التطبيقي وماجستير في الدبلوماسية العامة والدبلوماسية الثقافية، اللذين يجسدان الشراكة الدولية بين جامعة الخليل والجامعات الإقليمية والدولية.

وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس كتب الاعتماد إلى رئيس الجامعة الدكتور صلاح الزرو، وذلك أثناء زيارته الجامعة أمس الأربعاء.

وقال الدكتور فهد التكروري، عميد كلية العلوم والتكنولوجيا: إن برنامج الإحصاء التطبيقي هو برنامج مشترك بين قسمي الرياضيات في جامعة الخليل وجامعة اليرموك في الأردن، ويستهدف حملة البكالوريوس في الرياضيات أو الحاسوب أو علوم الاقتصاد، شريطة أن تكون شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي.

وبخصوص برنامج الماجستير في الدبلوماسية العامة، ذكر الدكتور بلال الشوبكي، رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة، أن البرنامج لمدّة عامين في تخصص الدبلوماسية، بحيث تكون للطالب فرصة اختيار تخصص الدبلوماسية العامة أو الدبلوماسية الثقافية، وهو برنامج مشترك بين قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل وبرنامج الدبلوماسية العامة والثقافية في جامعة سيينا الإيطالية، وجاء سعي جامعة الخليل لافتتاح هذا البرنامج انطلاقاً من إيمانها بأهمية هذا التخصص في المرحلة الحالية التي تتطلّب تفعيل كل أوجه الدبلوماسية الفلسطينية، وانسجاماً مع التوجّه العالمي في هذا المجال.

ويطمح البرنامج لاستقطاب الطلبة المميزين في العلوم السياسية والحقول العلمية ذات الصلة، والعاملين في السلك الدبلوماسي والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية.