اتفاقية تبادل أراضٍ بين جامعة الخليل والجمعية الخيرية الإسلامية

الخليل / سما /

وقع رئيس مجلس أمناء جامعة الخليل الدكتور نبيل الجعبري، اليوم، اتفاقية تبادل أراضٍ مع رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل الشيخ حاتم البكري لإنشاء المستشفى الجامعي التابع لكلية الطب في جامعة الخليل، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس والمحافظ جبريل البكري وعدد من رؤساء وممثلي مؤسسات المحافظة والمجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية.

ورحب عريف الحفل نبيل الجندي بالحضور، فيما قدم منسق مشروع المستشفى الجامعي الطبي المهندس خالد بدر شرحاً وافياً عن المشروع.

وأكد رئيس مجلس الأمناء في كلمته حرص جامعة الخليل على طرح برامج تعليمية وأكاديمية متميزة تخدم المجتمع الفلسطيني، وأهمية مشروع المستشفى الجامعي التابع لكلية الطب في الجامعة، الذي سيعمل على تعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم.

من ناحيته، قال أبو مويس: إن الانفكاك عن الاحتلال يحتاج إلى توطين الخدمات وأهمها الخدمات الصحية، وهذا يترجم اليوم بقرار جامعة الخليل بإنشاء مستشفى للجامعة الذي سيكون صرحاً علمياً وطبياً شامخاً.

وبارك محافظ محافظة الخليل هذه الخطورة من قبل الجامعة والجمعية ووعد بدعم إنشاء المستشفى التعليمي في جامعة الخليل الذي ستنعكس خدماته على جميع أبناء المحافظة والوطن.

بدوره، تحدث الشيخ حاتم البكري عن علاقات التعاون المتميزة بين الجمعية الخيرية الإسلامية وجامعة الخليل والتي تعود لعشرات السنين، وتكامل دور الجمعية الخيرية الإسلامية التي ترعى حوالي (7,000 يتيم) مع رسالة جامعة الخليل التي تقدم خدمات تعليمية لأكثر من 9500 طالبا وطالبة.