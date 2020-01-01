الاحتلال يُفرج عن الأسير المقدسي راندي عودة بعد اعتقال (18) عاماً

جنين / سما /

قال نادي الأسير إنه وبعد أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقال الأسير المقدسي راندي عودة (39 عاماً) لحظة الإفراج عنه صباحاً من سجن "النقب الصحراوي"، قررت الإفراج عنه بشرط إبعاده عن القدس حتى نهاية شهر آذار الجاري، وعدم مشاركته في أي مظاهرات.

وقال نادي الأسير: "إن سلطات الاحتلال تتعمد القيام بهذا الإجراء بحق الأسرى المقدسيين، بحيث تحول إلى سياسة في السنوات القليلة الماضية، ينتهي غالباً بالإفراج عنهم بشروط، وذلك في محاولة لسرقة فرحتهم بالحرية، والتنغيص على عائلاتهم التي تنتظرهم.

يُشار إلى أن الأسير عودة سيتمم مراسم زفافه اليوم.