الشرطة تنظم اللقاء الرابع ضمن المرحلة الثانية من مشروع الشرطة المدرسية في جنين

جنين / سما /

نفذت الشرطة، اليوم، اللقاء الرابع ضمن المرحلة الثانية من مشروع الشرطة المدرسية، بالتعاون مع التربية والتعليم في جنين والمعد لعدد من مدارس مدينة جنين، وذلك في مدرسة الزهراء الثانوية للبنات.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة إن الرائد ضرار الحاج بين مدى المخاطر المترتبة عن الاستعمال اللامسؤول لوسائل الاتصال الحديثة والإنترنت والتخاطب مع المجهول وما لذلك من خطورة في الوقوع ضمن الجرائم الإلكترونية كالابتزاز والتشهير والتهديد، وما إلى ذلك من قضايا تؤثر على الفرد والعائلة والمجتمع، واكد ضرورة أن تكون هناك متابعة من قبل الأهل للأبناء وتوعيتهم بمخاطر هذه التكنولوجيا وفوائدها وتجنب الوقوع في الكثير من الإشكالات الحياتية، ومنها الوقوع تحت طائلة هذه الجرائم وسلبياتها.

وكذلك العنف داخل المدارس ما له من آثار على مسلكيات الطالب والتحصيل الدراسي، وأيضاً على المناخ التعليمي.

وتخلل المحاضرة طرح الأسئلة من الطالبات المشاركات والإجابة عنها من ضباط الشرطة.

بدورها ، ثمنت مديرة المدرسة هذا التوجه الشرطي والاهتمام بلقاء الطالبات وتوعيتهن وإرشادهن من خلال طرح المواضيع الشرطية المتنوعة، التي لها دور في صقل شخصية الطالب وانضباطه المسلكي.