كهرباء غزة تنشر تنويهاً هاماً بخصوص حريق النصيرات

غزة / سما /

نشرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، مساء اليوم الخميس، تنويهاً هاماً نظرًا لاندلاع حريق كبير فى سوق النصيرات، ولتلافي مزيد من الضرر ومنع حدث أي طارئ بخصوص التيار الكهربائي في منطقة الحدث وسط قطاع غزة، والسماح لفرق الدفاع المدني والبلدية والطوارئ العمل بمأمونية عالية.

وأوضحت الشركة، أن طواقمها قامت بفصل التيار الكهربائي عن منطقة السوق و مخيم 1 و أجزاء من مخيم 2 ومخيم 5 و بلوك c.

وأكدت أن عملية الفصل ستستمر حتى الساعة السادسة مساء تقريباً لضمان انتهاء أعمال فرق الدفاع المدني والطاقم الأخرى في المكان.