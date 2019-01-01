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مركز "مدى" يطلق حملة "الشائعات حول كورونا ليست حرية تعبير"

الخميس 05 مارس 2020 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز "مدى" يطلق حملة "الشائعات حول كورونا ليست حرية تعبير"


غزة / سما /

 أطلق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى"، حملة إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "الشائعات حول كورونا ليست حرية تعبير"، بعد إثارة أخبار كاذبة وشائعات حول مصابين بفيروس "كورونا" في فلسطين، وما يترتب على ذلك من إرباك ومخاوف ومخاطر تمس المجتمع، وتضعف قدرته على التعامل الأمثل مع انتشار المرض.

وتهدف الحملة التي أطلقت في مدينة رام الله، اليوم الخميس، إلى محاربة الأخبار الكاذبة والشائعات التي روجها البعض، بعيدا عن أي تدقيق، وتداولها المواطنون على نطاق واسع، فيما يتعلق بظهور حالات إصابة أو عبر المبالغة في إثارة المخاوف إزاء بعض الجوانب المتصلة بمواجهة انتشار المرض، والإجراءات المتخذة بخصوص ذلك.

وأكد "مدى" تمسكه بحرية الجميع في التعبير عن أرائهم في شتى القضايا، غير أن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات وترويجها، لا يندرج ضمن حرية التعبير.

وطالب المؤسسات الإعلامية والإعلاميين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وعموم المواطنين بمحاربة الظاهرة، نظرا للأضرار والمخاطر التي تمس الجميع، وتضعف القدرة العامة على التعاطي الامثل للحد من انتشار المرض في فلسطين.

وأهاب مركز "مدى" بالجميع استقاء المعلومات الخاصة بالمرض من وزارة الصحة والجهات الرسمية الأخرى المختصة، كما يوجد شرح تفصيلي عن المرض وإجابات عن الأسئلة المتعلقة به باللغة العربية على موقع منظمة الصحة العالمية التابع للأمم المتحدة، على الرابط التالي:

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

#كورونا #مدي

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