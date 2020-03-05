اللجنة الرئاسية ترسل تعميما للكنائس بإرشاداتها لمواجهة خطر كورونا

رام الله / سما /

أرسلت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، تعميما بإرشاداتها بناء على تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة الفلسطينية فيما يتعلق بفيروس كوفيد 19 (كورونا)، لكافة الكنائس في دولة فلسطين، في محاولة للسيطرة على مخاطر تفشي الفيروس في المحافظات الفلسطينية.

يأتي هذا التعميم في أعقاب إعلان محافظة بيت لحم خطة الطوارئ التي تقتضي بالتعامل مع السائحين وفق توصيات وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، وإجراء الفحوصات اللازمة لأي حالة مشتبه بها، ووقف استقبال كافة المجموعات السياحية وإلغاء الحجوزات الفندقية للسياح، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب، ووقف كافة الفعاليات والندوات والمؤتمرات والنشاطات الاجتماعية والرياضية، بالإضافة الى إغلاق كافة المساجد والكنائس لمدة 14 يوما.

وجاءت هذه التوصيات من قبل اللجنة، نظرا لزيارة الحجاج من مختلف دول العالم إلى الأماكن الدينية في الأراضي المقدسة.

فيما تضمنت الإرشادات فحص جميع الوافدين وتسجيل أسمائهم وجوازات السفر الخاصة بهم والبلد القادمين منها وفترة الإقامة بكشوفات، بالإضافة إلى تبليغ وزارة الصحة الفلسطينية عن أي حالة مشتبه بها والالتزام بالمعايير والمحددات التي نشرتها وزارة الصحة في بيانها الصادر بتاريخ 5/3/2020، إلى حين صدور تعليمات أخرى.