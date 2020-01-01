  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤولون سريلانكيون يجددون دعمهم للقضية الفلسطينية

الخميس 05 مارس 2020 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون سريلانكيون يجددون دعمهم للقضية الفلسطينية


كولومبو /سما/

 قال السفير السريلانكي لدى الأمم المتحدة دايان جاتيلايكا، إن صفقة القرن لا تريد إلا القضاء على المستقبل والهوية السياسية الفلسطينية.

وأضاف: الحكومة السريلانكية يجب أن تكون واضحة في دعمها للشعب الفلسطيني، ولا يوجد شيء اسمه حياد أو عدم انحياز، يجب أن يكون هناك موقفا سياسيا واضحا وبلا مواربة.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش حول "صفقة القرن" ومدى تأثيرها على عملية السلام، عقدتها لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني وجمعية صحفيين سريلانكيين من أجل السلام العالمي، في العاصمة كولومبو.

من ناحيته، أشار عضو البرلمان وزعيم حزب الشعب السريلانكي بيمال راثانايكا، إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، لا تريدان الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأكد ضرورة أن يتم إنشاء حركة مقاطعة  BDSفي سريلانكا، مشيرا إلى أن الحكومة والشعب السريلانكي لديهم الكثير ليقدموه من أجل مساندة القضية الفلسطينية.

بدوره، قدم سفير دولة فلسطين لدى سريلانكا زهير زيد، شرحاً عن "صفقة القرن" وتأثيرها على مستقبل السلام في المنطقة بشكل عام.

وحذر زيد من تداعيات اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على المسجد الأقصى، داعيا العالم لتحمل مسؤولياته تجاه شعبنا.

وتطرق إلى نتائج العملية الانتخابية في إسرائيل، مؤكدا أن نتائجها لا تقود إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

#القضية الفلسطينية #سريلانكا

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: رفضتُ عرضاً عشية الانتخابات لإشعال المنطقة ولأجل الوصول للحكم بدون معاناة..

وفد قيادي من "فتح" يصل قطاع غزة عبر معبر ايرز

عزل جلعاد شاليط وإلغاء رحلة كوخافي لأميركا بسبب كورونا

إسرائيل أمام مأزق قانوني... والسبب نتنياهو

تقدير إسرائيلي : حماس تتطلع لدور روسي لتثبيت التهدئة في غزة

عراك وركل ولكمات داخل البرلمان التركي بعد توجية نائب في المعارضة انتقادات لاذعة لـ"اردوغان"

سلطات الاحتلال تبعد اسيراً محرراً من الخليل الى غزة

الأخبار الرئيسية

Dd6HH

صور ..وفاة 9 مواطنين و اصابة 58 بينهم 14 خطيرة جراء حريق النصيرات وسط قطاع غزة

كورونا

لمواجهة كورونا.. جملة قرارات لمحافظات الوطن والنائب العام يحذر من نشر معلومات مغلوطة

860x484

الصحة : نتيجة عينة المسحة من فيروس كورونا بمستشفى نزال في قلقيلية سلبية

i

الصحة : اغلاق كافة المؤسسات التعليمية والمساجد والكنائس لمدة 14 يوما ببيت لحم

الاشتباه بأربع اصابات بفيروس كورونا في احد فنادق بيت جالا والصحة تدعو للهدوء