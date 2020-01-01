الصحة الإسرائيلية: سياح يونانيون مصابون بكورونا زاروا الضفة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن وفدًا سياحيًا من اليونان زار البلاد بين الفترة 19 - 27 شباط/ فبراير الماضي، تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فور عودتهم إلى اليونان.

وأوضح البيان أن الوفد الساحي اليوناني زار مواقع في البلاد تشمل أماكن الضفة الغربية المحتلة، وذكر البيان أنه "السلطات نجري تحقيقًا وبائيًا، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، وسيتم نشر المعلومات المتعلقة بالأماكن التي زارها السياح في أقرب وقت ممكن".

يشار إلى أن سائحًا يونانيًا كان قد زار البلاد ومصر أمس أصيب بالفيروس، وفق تشخيص أجراه فور عودته إلى اليونان، بالأمس.

وعلى صلة، وصلت شحنتان تحمل عينات من فيروس كورونا إلى إسرائيل من اليابان وإيطاليا ودول أخرى، في سياق المساعي الرامية لتطوير لقاح للفيروس، بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

ولفت الموقع إلى أنه تم تسليم الشحنات بواسطة البريد الآمن التابع لوزارة الأمن الإسرائيلية إلى المعهد البيولوجي في "نيس تسيونا". وأدخل العينات إلى البلاد بعد تجميدها عند درجة حرارة 80 تحت الصفر.

وأعلنت وزارة الصحة اليونانية أن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأوضحت أن الحديث يدور حول 21 حاجا زاروا مصر وإسرائيل خلال الفترة الماضية، ليرتفع عدد المصابين في اليونان إلى 31.

حظر سفر الجنود الإسرائيليين بسبب كورونا

وفي السياق ذاته، حظرت وزارة الأمن الإسرائيلية سفر جنودها خارج البلاد، خشية الإصابة بفيروس كورونا. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي قرر بدءًا من يوم غد (الجمعة) عدم السماح لجنود الجيش في الخدمة الإجبارية أو الدّائمة بالسفر لخارج البلاد، لدافع مهني أو شخصي".

وأشار إلى أن القرار اتخذ خلال تقييم للوضع ترأسه كوخافي، بعد موافقة وزير الأمن، بهدف منع تفشي كورونا في الجيش الإسرائيلي، وحفاظا على قدرات الجيش التشغيلية والحيوية".

فيما لفتت مصادر في الحكومة الإسرائيلية إلى أن هناك 500 حتى 600 جندي في الحجر الصحي. وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق أن 15 إسرائيليا أصيب بفيروس كورونا.

حالة طوارئ بالضفة

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، حالة الطوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار، بعد الاشتباه بوقوع إصابات بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن "هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، بين عدد من الموظفين في أحد فنادق محافظة بيت لحم". وأضافت، إنه تم "أخذ الفحوصات اللازمة، وبانتظار النتائج".

وقررت الوزارة إغلاق المساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية، في بيت لحم، لمدة 14 يوما. كما أعلنت عن وقف استقبال كافة المجموعات السياحية، وإلغاء الحجوزات الفندقية، في المدينة.

وقالت الوزارة إنها حوّلت أحد فنادق مدينة بيت لحم، مقرا للحجر الصحي. ودعت الوزارة، المواطنين إلى الهدوء وضبط النفس، وانتظار تعليمات وزارة الصحة الإجرائية والاحترازية .