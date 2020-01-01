الخدمة العامة بغزة توقع اتفاقية جديدة لتقديم الخدمات الصحية مع وكالة الغوث ( الأونروا )

غزة / سما /

أعلنت مستشفيات الخدمة العامة عن توقيع اتفاقية جديدة مع وكالة الغوث ( الأونروا ) ، وذلك لاستمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى في قطاع غزة ، للعديد من المجالات منها الجراحة العامة والجراحات التخصصية بأنواعها ، وعمليات العيون المختلفة ، بالإضافة الى الخدمات الجديدة الخاصة بالولادة ، التي تشمل استقبال حالات الولادة الطبيعية بأنواعها والولادة القيصرية الاختيارية والطارئة و جميع العمليات النسائية والمناظير .

حيث أنه يتم استقبال جميع التحويلات من عيادات ( الرمال ومعسكر الشاطئ والشيخ رضوان ) ويضاف إلى ذلك عيادة (الصبرة) لمرضى العيون .

هذا وأوضح المدير الطبي لمستشفى الولادة د .منذر غزال أن هذه الاتفاقية تعكس مدى الثقة بين وكالة الغوث ومستشفى الخدمة العامة ، لما يقدمه من خدمات نوعية ومتميزة في العديد من المجالات وخدمة الولادة بشكل خاص ، من حيث كفاءة الطاقم الطبي والإمكانيات المتاحة ، والجهوزية الكاملة لتنفيذ كل ما جاء في الاتفاق .