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الخدمة العامة بغزة توقع اتفاقية جديدة لتقديم الخدمات الصحية مع وكالة الغوث ( الأونروا )

الخميس 05 مارس 2020 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخدمة العامة بغزة توقع اتفاقية جديدة لتقديم الخدمات الصحية مع وكالة الغوث ( الأونروا )


غزة / سما /

أعلنت مستشفيات الخدمة العامة عن توقيع اتفاقية جديدة مع وكالة الغوث ( الأونروا ) ، وذلك لاستمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى في قطاع غزة ،  للعديد من المجالات منها الجراحة العامة والجراحات التخصصية بأنواعها ، وعمليات العيون المختلفة ، بالإضافة الى الخدمات الجديدة الخاصة بالولادة ، التي تشمل استقبال حالات الولادة الطبيعية بأنواعها والولادة القيصرية الاختيارية والطارئة و جميع العمليات النسائية والمناظير .

حيث أنه يتم استقبال جميع التحويلات من عيادات ( الرمال ومعسكر الشاطئ والشيخ رضوان ) ويضاف إلى ذلك عيادة (الصبرة) لمرضى العيون .

هذا وأوضح المدير الطبي لمستشفى الولادة د .منذر غزال أن هذه الاتفاقية تعكس مدى الثقة بين وكالة الغوث ومستشفى الخدمة العامة ، لما يقدمه من خدمات نوعية ومتميزة في العديد من المجالات وخدمة الولادة بشكل خاص ، من حيث كفاءة  الطاقم الطبي والإمكانيات المتاحة ، والجهوزية الكاملة  لتنفيذ كل ما جاء في الاتفاق .

#مستشفى الخدمة العامة #قطاع غزة #اونروا

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