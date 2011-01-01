  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيسة إثيوبيا تذكر مواطنيها بالانتصار في معركة "عدوة" وتطالبهم بالتبرع "سد النهضة"

الخميس 05 مارس 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيسة إثيوبيا تذكر مواطنيها بالانتصار في معركة "عدوة" وتطالبهم بالتبرع "سد النهضة"


اديس ابابا ـ وكالات-

طالبت رئيسة إثيوبيا ساهلورك زودي، مواطنيها بالتبرع لاستكمال بناء "سد النهضة" الكبير، مؤكدة أن المشروع يعتبر "نموذجا" للوحدة.

وقالت زودي في سياق إطلاق برنامج جمع التبرعات من المواطنين لدعم بناء سد النهضة، إن السد "أكثر من مجرد مشروع تنموي".

وأضافت الرئيسة الإثيوبية أن "سد النهضة الكبير، سلاحنا للتغلب على الفقر والأمل في التنمية المستقبلية"، داعية جميع الإثيوبيين إلى تكرار الانتصار في معركة "عدوة" في إشارة إلى انتصار إثيوبيا على إيطاليا في مارس عام 1896، عندما حاولت إيطاليا غزو إثيوبيا في محاولة للتحكم بمدخل البحر الأحمر، واستعان الإثيوبيون حينها بأسلحة إنجليزية الصنع وبضباط إنجليز متقاعدين لتدريب القوات، واستطاعوا هزيمة الجيش الإيطالي.

وتابعت زودي: "كما يسمح هذا البرنامج الذي تم إطلاقه اليوم في حدث أقيم في القصر الوطني بجمع الأموال لبناء السد عن طريق إرسال رسائل قصيرة عبر الجوال".

وسيكون سد النهضة الإثيوبي أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بمجرد الانتهاء من بنائه، حيث اكتمل الآن أكثر من 71% من المشروع، ومن المقرر أن يبدأ ملء السد في يوليو ومن المقرر استكمال المشروع  بالكامل في عام 2023.

جدير بالذكر أن مصر تعترض على السد الإثيوبي الذي يبنى منذ عام 2011 على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، بكلفة 6 مليارات دولار، ويثير السد مخاوف مصر من جهة التأثير على إمدادها بالمياه.

#اثيوبيا #مصر #سد النهضة #ساهلورك زودي

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: رفضتُ عرضاً عشية الانتخابات لإشعال المنطقة ولأجل الوصول للحكم بدون معاناة..

وفد قيادي من "فتح" يصل قطاع غزة عبر معبر ايرز

عزل جلعاد شاليط وإلغاء رحلة كوخافي لأميركا بسبب كورونا

إسرائيل أمام مأزق قانوني... والسبب نتنياهو

تقدير إسرائيلي : حماس تتطلع لدور روسي لتثبيت التهدئة في غزة

عراك وركل ولكمات داخل البرلمان التركي بعد توجية نائب في المعارضة انتقادات لاذعة لـ"اردوغان"

سلطات الاحتلال تبعد اسيراً محرراً من الخليل الى غزة

الأخبار الرئيسية

Dd6HH

صور ..وفاة 9 مواطنين و اصابة 58 بينهم 14 خطيرة جراء حريق النصيرات وسط قطاع غزة

كورونا

لمواجهة كورونا.. جملة قرارات لمحافظات الوطن والنائب العام يحذر من نشر معلومات مغلوطة

860x484

الصحة : نتيجة عينة المسحة من فيروس كورونا بمستشفى نزال في قلقيلية سلبية

i

الصحة : اغلاق كافة المؤسسات التعليمية والمساجد والكنائس لمدة 14 يوما ببيت لحم

الاشتباه بأربع اصابات بفيروس كورونا في احد فنادق بيت جالا والصحة تدعو للهدوء