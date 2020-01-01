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عودة: لن نوصي بغانتس لتشكيل الحكومة

الخميس 05 مارس 2020 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
عودة: لن نوصي بغانتس لتشكيل الحكومة


القدس المحتلة / سما /

 قال أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن قائمته لن توصي في المرحلة الراهنة بإسناد مهمة تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل لبيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض.

وأرجع عودة قرار قائمته إلى تأييد غانتس ضم أراضٍ فلسطينية بشكل أحادي الجانب، وموقفه بشأن ضرورة الحفاظ على الغالبية اليهودية " للدولة". كما نقلت عنه قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

ولم يستبعد رئيس القائمة المشتركة أن يتم إعادة النظر في هذا الموقف تجاه غانتس في حال قرر الأخير تغيير مواقفه بالنسبة لعملية السلام وقضية المساواة للمجتمع العربي.

وأكد على أن القائمة تعارض تعيين زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان في منصب وزاري لأنه يقف وراء فكرة ترحيل مواطني الدولة العرب، ويتبنى أراء فاشية ذات طابع عنصري. كما قال عودة.

#ايمن عودة #القائمة المشتركة #غانتس #كاحول لافان #انتخابات الكنيست #اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية

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