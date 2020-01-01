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القمة الروسية التركية: بوتين يدعو لتجاوز التوتر وأردوغان يشير إلى متانة العلاقة مع روسيا

الخميس 05 مارس 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
القمة الروسية التركية: بوتين يدعو لتجاوز التوتر وأردوغان يشير إلى متانة العلاقة مع روسيا


موسكو/وكالات/

​قال الرئيس الروسي في مستهل لقائه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، إن الأوضاع في إدلب توترت إلى درجة تتطلب حديثا مباشرا بيننا، وأكد على ضرورة تجاوز هذا التوتر والعمل على عدم تكراره.

وحول مقتل العسكريين الأتراك في سوريا قال بوتين إن خسارة الناس دائما مأساة كبيرة، موضحا أن العسكريين الروس والسوريين لم يكونوا على علم بموقع الجنود الأتراك، والجيش السوري خلال هذه الفترة تكبد أيضا خسائر كبيرة.

وأضاف أنه بات من الضروري مناقشة الوضع المتشكل اليوم والعمل على عدم تكراره ، "ولكي لا يلحق ضررا بالعلاقات الروسية التركية التي نثمنها عاليا".

وخاطب بوتين ضيفه أردوغان قائلا: " مثلما طلبتم نحن مستعدون لنبدأ بالحديث وجها لوجه ثم ينضم إلينا فيما بعد المسؤولون في الحكومتين الروسية والتركية".

من جانبه أشار أردوغان إلى متانة العلاقات التركية – الروسية، مؤكدا أن العمل على تطوير هذه العلاقات يعد مسألة هامة.

وقال الرئيس التركي: "وصلت علاقاتنا حاليا إلى الذروة، وهذا ينطبق على الصناعات الدفاعية والعلاقات التجارية.. ونحن نعتبر أن المهمة الأساس تتمثل في تطوير هذه العلاقات، وأعتبر أننا قادرون على ذلك".

#بوتين #اردوغان #سوريا #ادلب

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