قرار بإبعاد الشيخ بكيرات عن الأقصى لمدة أسبوع

القدس المحتلة / سما /

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الشيخ الدكتور ناجح بكيرات نائب مدير عام أوقاف القدس ورئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث، قرارًا بإبعاده عن المسجد لمدة أسبوع.

جاء ذلك في أعقاب استدعاء الشيخ بكيرات أمس الأربعاء، للتحقيق معه بشأن دخوله للمسجد الأقصى.

وتسلم بكيرات بلاغًا من سلطات الاحتلال بالعودة للتحقيق معه يوم الثلاثاء المقبل للبت في مدة الإبعاد.

يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية لم تقدم أي اثبات تبين فيه سبب الابعاد، حيث يعتبر هذا هو الابعاد الثاني والعشرون للشيخ بكيرات.