لمواجهة كورونا.. جملة قرارات لمحافظات الوطن والنائب العام يحذر من نشر معلومات مغلوطة

رام الله / سما /

اتخذ المحافظون في كافة محافظات الوطن وخاصةً الضفة الغربية، جملة من القرارات المتعلقة بمنع انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت وزراة السياحة تعميمًا على كافة الفنادق في فلسطين، بوقف استقبال وفود السياحة اعتبارًا من يوم غد الجمعة لمدة أسبوعين بانتظار تعليمات جديدة.

وقررت الوزارة إغلاق كنيسة المهد اعتبارا من الساعة الرابعة عصر اليوم، وعدم استقبال السياح والحجاج في إطار خطة الطوارئ التي تم اعتمادها لمواجهة كورونا.

كما وأعلنت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم عن تجميد استقبال الزوار سواء وفود أو أفراد في كافة المدارس لأي سبب كان أو تحت أي مسمى.

وأجل المجلس الأعلى للشباب والرياضة ماراثون فلسطين الدولي المزمع إقامته في بيت لحم في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وأكد مدير العلاقات العامة في جامعة بيت لحم قرا إغلاق الجامعة حتى آشعار آخر.

وأصدر محافظ بيت لحم كامل حميد تعليماته لكافة المستويات للبدء بتنفيذ خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا. داعيًا المواطنين إلى متابعة ما يصدر رسميًا عن الجهات المختصة.

وطمأن كافة مواطني بيت لحم على جاهزية المحافظة وتوفر كافة الاحتياجات. مطالبًا وسائل الاعلام والمواطنين وكافة الجهات للتعامل مع خطة الطوارئ بجدية ومسؤولية والالتزام، وفي حالة الطوارئ الاتصال بالأرقام المخصصة.

وأكد على التضامن والتكافل المجتمعي، محذرًا من أي حالة استغلال أو تهويل في إطار التعامل مع الرأي العام او توفير المستلزمات.

من جهته قرر محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان إغلاق عدد من المواقع السياحية والاثرية في المحافظة، أمام الزوار، لمدة شهر اعتبارًا من اليوم الخميس (5 آذار)، موضحًا ان ذلك يأتي حفاظًا على الصحة العامة والنظام العام.

ويشمل قرار المحافظ، كنيسة بئر يعقوب، ومتحف تل بلاطة، ومركز استعلامات تل بلاطة ومتحف سبسطية وقبر يوسف.

وفي جنين، أصدر محافظ جنين أكرم الرجوب، تعميمًا بخصوص الوضع الصحي في المحافظة، يمنع بموجبه الأجانب من دخول محافظة جنين بشكل عام، خاصة المؤسسات والأماكن التي يؤمها السياح وتشهد تجمعا للمواطنين.

وأضاف الرجوب خلال بيان صحفي أنه على كافة الجهات المختصة الالتزام بتعليمات الحكومة ووزارة الصحة، حفاظًا على السلامة العامة.

فيما أعلن وزير النقل والمواصلات عاصم سالم أن الوزارة، باشرت في تعقيم وتطهير أروقة مديرية النقل والمواصلات في رام الله على أن يتم التعقيم لاحقًا في كافة مديريات النقل والمواصلات ووسائل النقل العام.

وبين أن هذه الجهود تأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية التي تتبعها الحكومة باتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة أبناء شعبها.

من ناحيته، حذر النائب العام أكرم الخطيب، من نشر أي معلومات مغلوطة تتعلق بإنتشار فايروس كوفيد-19 " كورونا" في محافظات الوطن، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ودعا النائب العام في بيان صحفي، كافة وسائل الإعلام والمواطنين إلى أهمية توخي الدقة في نشر أي معلومات تتعلق بإنتشار "كورونا"، دون الرجوع لمصدرها الرسمي المتمثل بوزارة الصحة.

وقال: إن نشر ونقل معلومات مغلوطة لا تتفق مع الواقع تسبب تفاقم الوضع وإثارة الذعر لدى المواطنين والتأثير سلباً على حياتهم، داعيا كافة المواطنين الى ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة التي كثفت التدابير الإحترازية والإجراءات الوقائية للرصد المبكر عن أي حالة يشتبه بإصابتها بفايروس "كورونا".