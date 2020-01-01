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غزة: الداخلية تؤكد السيطرة على حريق النصيرات

الخميس 05 مارس 2020 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الداخلية تؤكد السيطرة على حريق النصيرات


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الخميس، السيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة سوق النصيرات وسط القطاع.

وأكد الناطق باسم الوزارة إياد البزم، في تصريح صحفي، أن قوات كبيرة من الدفاع المدني والشرطة سيطرت على الحريق الذي اندلع في منطقة سوق النصيرات وسط قطاع غزة، وأدى إلى أضرار كبيرة.

وأوضح البزم، أنه تم إخلاء عدد كبير من الإصابات، وما زالت القوات تعمل في المكان لتجنب أي أضرار أخرى.

يشار إلى أن إصابة عدد كبير من المواطنين اليوم، نتيجة انفجار إسطوانات غاز بمخزن يعود لأحد المخابز في منطقة السوق المركزي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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