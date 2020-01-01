أكثر من 30 مصابًا بانفجار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

غزة / سما /

أصيب أكثر من 30 مواطنًا، اليوم الخميس، جراء انفجار اسطوانات غاز داخل مخبز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن الإصابات متنوعة، وأنه يجري التحقيق من قبل الجهات المختصة بظروف الحادثة.

وأفاد مصدر طبي ، أن عدد من الإصابات التي وصلت مستشفى شهداء الأقصى حالتها خطيرة.

وأشار شهود عيان إلى أن عدة انفجارات سُمعت داخل المخبز. فيما هرعت طواقم الإسعاف لإخلاء عدد كبير من الجرحى ممن كانوا داخل المخبز أو أثناء مرورهم من أمامه.

ووفقًا للشهود، فإن عدد من المحال التجارية المجاورة للمخبر تضررت. فيما تعمل طواقم الدفاع المدني لمحاولة إخماد الحريق.