  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: الاحتلال يهدم منازل ثلاثة أسرى منذ مطلع العام الجاري

الخميس 05 مارس 2020 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال هدمت منذ مطلع العام الجاري، ثلاثة منازل تعود لأسرى في سجون الاحتلال وهم: أحمد قنبع من جنين، ووليد حناتشة، ويزن مغامس وكلاهما من رام الله.

وهدمت سلطات الاحتلال منزل الأسير قنبع للمرة الأولى عام 2018، والمرة الثانية في السادس من شباط/ فبراير المنصرم، علما أنه معتقل منذ تاريخ السابع عشر من يناير 2018، ولا يزال موقوفا.

كما هدمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، منزلي الأسيرين يزن مغامس، ووليد حناتشة في رام الله، علما أن الأسير مغامس معتقل منذ الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، حيث تعرض لتعذيب شديد خلال التحقيق معه في معتقل "المسكوبية" والذي استمر لما يقارب الشهرين، إضافة إلى الأسير حناتشة الذي تعرض للتعذيب الشديد منذ تاريخ اعتقاله في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، واستمر لأكثر من شهرين.

وأكد نادي الأسير أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ سياسة العقاب الجماعي الممنهجة بحق عائلات المعتقلين، ومنها سياسة هدم المنازل، إضافة إلى استدعاء أفراد من عائلاتهم للضغط عليهم أو اعتقالهم، والاقتحامات المتكررة لمنازلهم، وتنفيذ اعتداءات وعمليات تخريب.

وتابع ان سياسة هدم المنازل لا تستهدف عائلات الأسرى فقط، إنما تحاول سلطات الاحتلال من خلالها استهداف الوجود الفلسطيني، الذي عجز عن مواجهته على مدار سنوات الاحتلال.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال خلال العام الماضي، هدمت منزل الأسير خليل يوسف جبارين من بلدة يطا، وعاصم البرغوثي من بلدة "كوبر"، ومنزل شقيقه الشهيد صالح.

كما هدمت منزل عائلة الأسير إسلام أبو حميد للمرة الرابعة، إضافة إلى منازل أربعة أسرى من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل هم: أحمد عصافرة، وشقيقه قاسم، ونصير صالح عصافرة، ويوسف سعيد زهور.

#نادي الأسير #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: رفضتُ عرضاً عشية الانتخابات لإشعال المنطقة ولأجل الوصول للحكم بدون معاناة..

هنية : قدمنا مقترحا لتشكيل حكومة وحدة وطنية والتفاهم مع دحلان جاء لمعالجة اّثار الانقسام

سيناريوهات ما بعد الانتخابات: الإطاحة بنتنياهو وانشقاق غانتس ومحاولة التخلص من بينت وشاكيد

وفد قيادي من "فتح" يصل قطاع غزة عبر معبر ايرز

عزل جلعاد شاليط وإلغاء رحلة كوخافي لأميركا بسبب كورونا

"كورونا" : نتنياهو يعلن عن وضع العائدين الى اسرائيل من 6 دول اوروبية في العزل الفوري

إسرائيل أمام مأزق قانوني... والسبب نتنياهو

الأخبار الرئيسية

860x484

الصحة : نتيجة عينة المسحة من فيروس كورونا بمستشفى نزال في قلقيلية سلبية

i

الصحة : اغلاق كافة المؤسسات التعليمية والمساجد والكنائس لمدة 14 يوما ببيت لحم

الاشتباه بأربع اصابات بفيروس كورونا في احد فنادق بيت جالا والصحة تدعو للهدوء

هنية

تقدير إسرائيلي : حماس تتطلع لدور روسي لتثبيت التهدئة في غزة

860x484 (4)

محدث 2| نقابة الاطباء تعلن التوصل لاتفاق مع الحكومة وتقرر وقف الاحتجاجات