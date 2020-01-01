فيروس كورونا: تأجيل إطلاق فيلم جيمس بوند الجديد سبعة أشهر

وكالات / سما /

أعلن منتجو فيلم جيمس بوند الجديد "لا وقت للموت" تأجيل طرح الفيلم في الأسواق لمدة سبعة أشهر استجابة لمطالبات بالتأجيل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال المنتجون إنهم قرروا تأجيل إطلاق الفيلم إلى نوفمبر/تشرين الثاني بدلا من 3 أبريل/نيسان المقبل، بعد "دراسة متأنية وتقييم شامل للسوق الفني العالمي".

وكان الجمهور والمعجبون بأفلام جيمس بوند قد طالبوا بتأجيل إطلاق الفيل حتى الصيف؛ إذ "يتوقع خبراء أن يكون الوباء قد تراجع بعد تفشيه".

وبحسب الشركة المنتجة، سوف يُطرح الفيلم الذي يقوم ببطولته الممثل البريطاني دانييل كريغ، في دور العرض في بريطانيا 12 نوفمبر/تشرين الثاني وبالولايات المتحدة في يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

ودعا مؤسسا أشهر موقعين إلكترونيين للمعجبين بأفلام جيمس بوند إلى تأجيل إطلاق فيلمه المرتقب بسبب المخاوف المصاحبة لانتشار فيروس كورونا.

ووجه جيمس بايج وديفيد ليه، مؤسسا موقعي إم آي 6 كونفدانشيال، ووسييه جيمس بوند، رسالة إلى شركتي "إي أو أن" و"أم جي أم" لإنتاج الأفلام وشركة يونفرسال.

وأكدت الرسالة، التي تحمل عنوان لا وقت للتردد، على أن "الوقت حان لوضع الصحة العامة فوق اعتبارات مواعيد إطلاق العرض الأول".

أول إعلان ترويجي لأحدث أفلام جيمس بوند بظهور الممثل المصري الأصل رامي مالك

"خمس دقائق" كانت كافية لإقناع الملكة إليزابيث بالظهور مع جيمس بوند

شخصية جيمس بوند "لن تؤديها امرأة"

وتابعت قائلة "لم يتبق سوى شهر قبل العرض الأول لفيلم "لا وقت للموت" على الصعيد العالمي، ومن ثم، فإن انتشار الوباء بين المجموعات السكانية من المُرجح أن يصل إلى الذروة.

وأضافت "هناك احتمال مهم يتعلق بأن دور السينما قد تغلق أبوابها، أو أن يكون عدد الجمهور محدودا جدا في أوائل شهر أبريل/ نيسان، حتى لو لم تكن هناك قيود قانونية تلزم دور السينما بإغلاق أبوابها".

وأتى هذا الطلب بينما ألغت ديزني حفل إطلاق بثها "ديزني بلس" في بريطانيا.

وقالت الشركة إن حفل إطلاق بثها الذي كان مقررا يوم 5 مارس/ آذار، أُلغي "بسبب إلغاء عدد من ممثلي وسائل الإعلام حضورهم وتزايد المخاوف المحتملة المتعلقة بالسفر إلى دول أخرى".

وتضمنت الرسالة المفتوحة التي كتبها بايج وليه تحذيرات مماثلة موجهة إلى منتجي فليم جيمس بوند الجديد.

وعبرا في رسالتهما عن المخاوف الخاصة التي تساورهما بشأن العرض الأول للفيلم المقرر في 31 مارس/ آذار، مشيرين إلى أن عدد الحاضرين في قاعة "رويال البرت هول" للحفلات، من المتوقع أن يصل إلى 5000 شخص، وحذرا من أن "شخصا واحدا، حتى لو لم تظهر عليه أعراض المرض، يمكن أن يعدي الحاضرين جميعا".

وأضافت الرسالة أن "هذا ليس نوعا من الدعاية التي يرغب فيها الناس".

في الوقت الحالي، لا يوجد حظر على الحفلات الموسيقية أو التجمعات العامة الكبيرة في بريطانيا.

ومع ذلك، دعت فرنسا إلى الوقف المؤقت لجميع الأحداث المغلقة التي يحضرها أكثر من 5000 شخص، في حين حظرت سويسرا التجمعات لأكثر من 1000 شخص حتى 15 مارس/آذار.

وجاء في رسالة المناشدة أيضا أن تأجيل إطلاق الفيلم حتى موسم الصيف لن يمثل مشقة هائلة بالنسبة إلى الشركات المعنية بالأمر.

وقال كاتبا الرسالة "إنه مجرد فيلم. صحة وسلامة المعجبين في مختلف أنحاء العالم وعائلاتهم أكثر أهمية. انتظرنا لمدة تزيد على أربع سنوات من أجل هذا الفيلم. انتظار بضعة شهور لن يؤثر على جودة الفيلم، ومن شأنه أن يساعد شبابيك التذاكر على الشعور بالفرح الغامر الذي ينتاب دانيال كرايج (جيمس بوند)".