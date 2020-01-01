الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة بينهم أسرى سابقون

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 11 مواطنا من الضفة، بينهم أسرى سابقون أُفرج عنهم قبل فترات وجيزة، غالبيتهم من بلدة خاراس قضاء الخليل، كما استدعت آخرين.

وقال نادي الأسير في بيان صدر عنه، إن سبعة مواطنين وهم أسرى سابقون جرى اعتقالهم من عدة بلدات قضاء الخليل، هم: رومل كامل عطوان الذي أُفرج عنه مؤخرا بعد قضاء محكوميته البالغة (18 عاما)، وشاهر عزيز حلاحلة الذي أفرج عنه العام المنصرم بعد قضاء مدة محكومتيه البالغة (17 عاما)، إضافة إلى يونس عودة الحروب، وإسماعيل أحمد الحروب وهم من بلدة خاراس، ووعد الهدمي، ورامي حدوش، وهما من بلدة صوريف، وعدي رواشدة من بلدة السموع.

فيما جرى اعتقال مواطنين من محافظة جنين، هما: محمد عمران صباح، وسيد السيد، وآخرين أحدهما من قرية بورين قضاء نابلس وهو أحمد البوريني، وآخر من مخيم الفارعة في طوباس وهو عمر فتحي الشافعي.

يشار إلى أن الاحتلال اعتقل بالأمس من القدس ثلاثة مواطنين بينهم فتيان، وهم: عماد الزعانين، وأحمد السلوادي (17 عاما)، وجهاد أبو رموز (17 عاما).