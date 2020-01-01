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إلغاء مناورة عسكرية إسرائيلية أمريكية مشتركة بسبب "كورونا"

الخميس 05 مارس 2020 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إلغاء مناورة عسكرية إسرائيلية أمريكية مشتركة بسبب "كورونا"


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي ألغى المناورة العسكرية المشتركة "جونيفر كوبرا" بين سلاح الجو الأمريكي والإسرائيلي، والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وكخطوة لمنع انتشار المرض في البلاد.
 
وأوضح الموقع التعليمات الإسرائيلية الجديدة بسبب تفشي مرض كورونا، دفعت رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى إلغاء المناورة العسكرية.
 
وبحسب الموقع، كان من المتوقع استمرار المناورة العسكرية المشتركة حتى 13 آذار/ مارس، بمشاركة 600 جندي أمريكي من ألمانيا والولايات المتحدة.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مساء الأربعاء: إنه "على ضوء تعليمات وزارة الصحة، وتقييم الوضع في ظل انتشار فيروس كورونا، وبعد إجراء تنسيق مع القيادة الأمريكية والأوروبية، قررنا بعد مباحثات مشتركة بين رئيس الأركان وقائد الوحدة الأمريكية الأوروبية، وقف التمرين العسكري".

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