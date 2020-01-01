نتنياهو يرد على محاولات اليسار سن قانون يمنعه من تشكيل الحكومة

القدس المحتلة / سما /

علق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماعه مع كتلة اليمين مساء أمس الأربعاء، على محاولات كتلة "اليسار وسط"، تشريع قانون يحظر أن يشغل مُتهمٌ منصب رئاسة الحكومة، قائلًا: إن "هذه خطوة تقوض الديموقراطية وإرادة الناخبين.



وبحسب موقع "i24 news" الإسرئيلي، اتهم نتنياهو بطريقة مبطنة رئيس تحالف "أزرق ابيض" بيني غانتس بمحاولة دفع القانون، وقال: إن "غانتس يحاول سرقة الانتخابات".



وتابع: "غانتس يتحد مع مؤيدي الإرهاب في القائمة المشتركة في محاولة إلغاء قرار الشعب.. أصدقائي وأنا وملايين المواطنين الذين اختارونا، لن نسمح لهذا بأن يحدث. غانتس- خسرتَ بالانتخابات، تخلَّ عن الفكرة".



ورد رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس على نتنياهو عبر تغريدة في موقع "تويتر" كتب فيها: "بيبي، اشرب كأس ماء، انتظر النتائج الحقيقية، وتعهد احترامها".



وأشار الموقع إلى أن تحالف "أزرق أبيض" و"العمل غيشر ميرتس" و"القائمة المشتركة"، يدرسون استغلال الأغلبية من أجل تشريع قانون يمنع متهمًا من جنائيًا من شغل منصب رئيس الحكومة.



ولفت إلى أن المعطيات الرسمية لم تنشر بعد، لكن تكتل "اليسار وسط" مع "القائمة المشتركة" و"يسرائيل بيتينو" من المتوقع أن يصل بالنهاية إلى 61 حتى 62 مقعدًا؛ وفي هذه الحالة يمكن لأعضاء الكتلة، إمكانية دفع تشريعات بالكنيست حتى بدون تشكيل ائتلاف حكومي؛ وحتى الان موقف حزب "يسرائيل بيتينو" ليس واضحًا.