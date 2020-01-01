هواوي تعود للأسواق للمنافسة ب 3 موبايلات مميزة

وكالات / سما /

في نبأ هام لعشاق الهواتف الذكية، وبخاصة تلك التي تنتجها شركة هواوي، قرر عملاق التكنولوجيا الصيني العودة من جديد لريادة سوق الهواتف المتوسطة، لتصبح سلاحها في مواجهة “الحظر الأمريكي”، ولضمان استمرارها في المركز الثاني على المستوى العالمي خلف الشركة المتصدرة “سامسونج”، حيث طرحت “هواوي” ثلاث هواتف جديدة لمستخدمي فئة الهواتف المتوسطة التي تقدم مزايا متنوعة بسعر رخيص نسبيا.

وسننشر في السطور التالية التفاصيل الخاصة بالهواتف الثلاثة التي أعلنت الشركة الصينية “هواوي” عن طرحها خلال الأيام المقبلة وهي كالتالي:

هاتف “هواوي Y7p”

يمتلك هاتف “هواوي Y7p” إمكانات تصوير متميزة، حيث يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأولى بدقة 48 ميجا، والثانية بدقة 8 ميجا بفتحة كبيرة، والثالثة بدقة 2 ميجا لتحديد عمق الصورة، كما يأتي بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا تدعم خاصية التعرف على الوجوه، وبطارية بسعة 4000 مللي أمبير، ولكنها لا تدعم الشحن السريع، ويباع هذا الهاتف في مصر بسعر رخيص نسبيًا يقدر بحوالي 2800 جنيه، وذلك وفق ما اعلنت عنه الشركة الصينية هواوي.

ويبلغ المقاس الخاص بهاتف هواوي Y7p نحو 6.39 بوصة بدقة 269 بكسل، والتي تعد أحد نقاط ضعفه، إضافة إلى تصميمه البلاستيكي بشكل كامل، ولكنه يعمل بمعالج كيرين 710 ثماني الأنوية، مع ذاكرة وصول عشوائي رام 4 جيجا، وذاكرة داخلية 64 جيجا، مع نظام تشغيل أندرويد 9.

قررت الشركة العملاقة “هواوي” إطلاق هاتف P40 Lite هذا الشهر، رغم أنها لم تعلن بعد عن هواتفها الجديدة من سلسلة بي، ومن المنتظر أن يقدم مزايا تصوير عالية للغاية، حيث يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10، ومعالج كيرين 810 ثماني النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجا، وذاكرة داخلية 128 جيجا، كما يتضمن الهاتف شاشة فول إتش دي بلس بمقاس 6.4 بوصة، وبطارية 4200 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 40 وات.

ويبدو الهاتف الجديد شبيها لهواتف “آيفون 11″، لأن تصميم العدسات الخاصة بالكاميرا الخلفية داخل مربع، كما أن الكاميرا الخلفية الأساسية رباعية العدسات بدقة “48+8+2+2” ميجابكسل، تدعم التصوير بزوايا واسعة للغاية، وإمكانية تصوير الفيديو بدقة 2160 بكسل مع سرعة التقاط 30 إطارا في الثانية، بينما تأتي الكاميرا الأمامية 16 ميجا. ومن المتوقع أن يصل سعر الجهاز إلى حوالي 6500 جنيه.

يعتبر هاتف “هواوي بي 30 لايت” نسخة 2020، استنساخ لهاتف بي 30 لايت الذي طرح خلال العام الماضي، فالهاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد 9، وتصميم الهاتف زجاجي بالكامل، مع شاشة فول إتش دي بلس بدقة 415 بكسل، والمعالج كيرين 710، مع ذاكرة رام 6 جيجا وذاكرة داخلية 256 جيجا، كما تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات “48+8 +2 ” ميجابكسل، والأمامية 32 ميجا بكسل.

ويمتلك هاتف “هواوي بي 30 لايت” نسخة 2020، بطارية سعة 3340 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ومن المتوقع أن يبلغ سعره في مصر حوالي 4200 جنيه.​