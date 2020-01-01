الصحة : اغلاق كافة المؤسسات التعليمية والمساجد والكنائس لمدة 14 يوما ببيت لحم

رام الله / سما /

أوصت وزارة الصحة باغلاق المؤسسات التعليمية والمساجد والكنائس لمدة 14 يوم في محافظة بيت لحم

كما أوصت بتحويل فندق "انجل" في بيت جالا للحجر الصحي، وتحويل مركز الادمان في بيت لحم، لمركز استقبال المصابين بفيروس كورونا.

ودعت الوزارة في كتاب صادر عنها، لوقف استقبال كافة المجموعات السياحية وإلغاء الحجوزات الفندقية للسياح القادمين إلى فلسطين.

وأكدت على ضرورة التعامل مع الوفود الأجنبية المتواجدة حاليا في بيت لحم وفق توصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأوصت بتفعيل خطة الطوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار.

ودعت إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بما يخص سحب العينات من المشتبه باصابتهم بالفيروس.

وطالبت بوقف كافة الفعاليات والندوات والمؤتمرات والنشاطات الرياضية في محافظة بيت لحم لمدة 14 يوماً.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن الاشتباه بإصابة عدد من موظفي فندق "انجل" ببيت جالا بفيروس "كورونا" عقب اختلاطهم بسياح أجانب تم اكتشاف إصابتهم بالفيروس، عقب مغادرتهم فلسطين