فيديو.. الزوايدة يصعد إلى دوري الدرجة الأولى

غزة / سما /

حقق شباب الزوايدة فوزا كبيرا على اتحاد دير البلح (4-1), ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر وقبل الأخير من دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

وسجل رباعية الزوايدة محمد تمراز "هدفين" (27 و75), ويوسف العش (47), وأسامة أبو تيلخ (69), في حين أحرز هدف حفظ ماء الوجه لاتحاد الدير أحمد بشير (53).

ورفع الفائز رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول, ليضمن الصعود رسميا للدرجة الأولى, لا سيما أنه يبتعد عن وصيفه أهلي النصيرات بفارق 5 نقاط في ظل بقاء جولة واحدة فقط على النهاية, بينما بقي رصيد الخاسر 29 نقطة في المركز الثالث.