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قرعة نارية لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الخميس 05 مارس 2020 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرعة نارية لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي


وكالات / سما /

أسفرت قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عن أربع مواجهات من العيار الثقيل، حيث وضعت القرعة فريق شيفيلد يونايتد الذي أزاح ريدينج في الدور السابق ضد أرسنال الذي تغلب في نفس الدور على بورتسموث.

ويلتقي مانشستر سيتي الذي تغلب على شيفيلد وينزداي مع نيوكاسل يونايتد الذي هزم ويست بروميتش ألبيون، ويلتقي الفائز من مواجهة ديربي كاونتي ضد مانشستر يونايتد مع نورويتش، الذي تأهل بعد فوزه على توتنهام هوتسبيربركلات الترجيح.

اما تشيلسي الذي حقق أكبر مفاجأة بالبطولة بإخراج ليفربول سيواجه فريق ليستر ستي الذي أخرج بيرمنجهام سيتي، ومن المقرر أن تُلعب المُباريات بين 20 و22 مارس.

نتائج القرعة:

شيفيلد يونايتد x أرسنال

مانشستر سيتي x نيوكاسل

نوريتش سيتي x الفائز من (ديربي كاونتي ضد مانشستر يونايتد)

تشيلسي x ليستر سيتي

#كأس الاتحاد الإنجليزي

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