كوتينيو وديمبيلي وسيلة برشلونة لضم نيمار

وكالات / سما /

يستهدف نادي برشلونة، إعادة لاعبه السابق نيمار مرة أخرى، من صفوف باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

ورحل نيمار عن برشلونة في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان في صفقة وصفت حينها بـ “صفقة القرن”، بعدما دفع نادي العاصمة الفرنسية الشرط الجزائي في عقده والبالغ قيمته 222 مليون يورو، كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

لكن النجم البرازيلي أبدى رغبة قوية في الرحيل عن فرنسا والعودة إلى برشلونة الذي حاول استعادته في الصيف الماضي، لكن المفاوضات بين الطرفين انتهت بالفشل، ويبدو أن النادي الكتالوني لم يستسلم وسيحاول من جديد في نهاية الموسم.

وأكد موقع “le10sport الفرنسي”، أنه يستوجب على برشلونة شروط معينة، من أجل التحرك لضم نيمار.

وبعدما نجح برشلونة في ضم جريزمان ودي يونج الصيف الماضي، يخطط لعدة ضربات في الموسم المقبل، بالتحرك نحو لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، وكذلك نيمار.

ويتعين على برشلونة إتاحة المجال لضم الثنائي، سواء على المستوى الرياضي والمالي، لأن استعادة نيمار لن يكون سهلاً على النادي.

وأشار التقرير بأن فيليب كوتينيو لاعب الفريق المُعار إلى بايرن ميونخ، وعثمان ديمبيلي، سيكونان حاسمين في صفقة نيمار. لأن بيعهم سيوفر مكاناً لنيمار في قائمة الفريق، بالإضافة للحصول على مقابل مادي سيساهم في تمويل الصفقة.