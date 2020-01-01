توتنهام يودع كأس الاتحاد بالخسارة من نوريتش

وكالات / سما /

ودع فريق توتنهام هوتسبير مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الخامس للمسابقة بالخسارة في ميدانه مساء الأربعاء على يد نوريتش سيتي بركلات الترجيح.

فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لم ينجح في عبور مطب نوريتش ليخرج الفريق من المسابقة ويصعد ضيف ملعب توتنهام الجديد للدور الموالي.

تقدم رجال مورينيو بهدف حمل توقيع المدافع البلجيكي يان فيرتونخين عند الدقيقة 13 ، هدف انتهى على وقعه الشوط الأول من اللقاء.

و في الشوط الثاني سعى نوريتش لتسجيل هدف التعادل و كان له ما أراد عند حدود الدقيقة 78 بهدف حمل امضاء جوزيب دراميتش.

و انتهى الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق قبل أن يتجه الفريقان لوقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين.

و لم يعرف لوح النتيجة أي جديد طوال الشوطين الإضافيين لينتهي الوقت الإضافي كما بدأ و يتجه الفريقان لتحديد المتأهل بركلات الترجيح.

وحسم نوريتش ركلات الترجيح لصالحه بنتيجة 3-2 في نهاية المطاف ليصعد على أكتاف توتنهام للدور المقبل.