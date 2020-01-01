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الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الخليل

الخميس 05 مارس 2020 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة مواطنين من محافظة الخليل، واستدعت أسرى محررين لمراجعة مخابراتها.

وأكدت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة خاراس شمال غرب الخليل، واعتقلت كل من: رومل كامل عطوان، وشاهر عزيز حلاحلة، ويونس عودة الحروب، وإسماعيل أحمد الحروب، كما اعتقلت وعد الهدمي، ورامي حدوش من بلدة صوريف، واعتقلت عدي محمد رواشدة من بلدة السموع جنوب الخليل، وفتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.

كما داهمت قوات الاحتلال مناطق الظهر وبيت زعتة وصافا جنوب وشمال بيت أمر، وسلمت ثلاثة أسرى محررين بلاغات لمراجعة مخابراتها في مركز تحقيق عتصيون شمال بيت أمر، وهم: صقر أحمد حسين صبارنة (36 عاما)، ووهيب نمر جميل علقم (35 عاما)، ومازن حسين محمود الطيط (33 عاما)، كما استدعت مخابرات الاحتلال الأسير المحرر ثائر حلاحل من بلدة خاراس.

#الاحتلال

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