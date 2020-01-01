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عزل 50 ألف إسرائيلي بفعل كورونا

الخميس 05 مارس 2020 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عزل 50 ألف إسرائيلي بفعل كورونا


القدس المحتلة / سما /

 أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه تم عزل أكثر من 50 ألف إسرائيلي في الحجر الصحي داخل منازلهم بفعل فيروس كورونا.

وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن إسرائيل شددت من إجراءاتها للوقاية من فيروس كورونا.

وبدأ منذ صباح اليوم الخميس، حظر دخول سياح من فرنسا والنمسا والمانيا وسويسرا واسبانيا إلى إسرائيل. فيما سيتم إخضاع الإسرائيليين العائدين من تلك الدول للحجر الصحي.

وتقام في محيط مستشفى شيبا بتل هاشومير وحدة خاصة للعناية المكثفة يتم تزويدها بأجهزة للتنفس الاصطناعي وغيرها من العتاد الطبي الخاص.

#اسرائيل #فيروس كورونا #عزل

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