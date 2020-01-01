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الاتصالات: خلل فني تسبب بانقطاع الانترنت عن غزة

الخميس 05 مارس 2020 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتصالات: خلل فني تسبب بانقطاع الانترنت عن غزة


غزة / سما /

 قالت شركة الاتصالات الفلسطينية، فجر اليوم الخميس، إن انقطاع الانترنت عن عدد كبير من المشتركين في غزة سببه تعرض الأجهزة الرئيسية المزودة للانترنت في غزة لخلل فني أدى لتعطلها بالكامل.

وأوضحت الشركة في بيان لها، إن هناك "قطع ووحدات محروقة" داخل الأجهزة الرئيسية ولا تتوفر لديها القطع البديلة اللازمة لإرجاع الخدمة، حيث تمت سرقتها بالكامل من مستودعات الشركة قبل شهر.

ونفت ما تداولته بعض مواقع التواصل عن وجود سرقة لمقسمنا الرئيسي في غزة.

وبينت أن الطواقم الفنية تعمل حاليًا بأقصى جهودها لإعادة الخدمة ضمن المواد والأجهزة المتاحة والتي قد لا تكون قادرة على إعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي.

#اتصالات #غزة #سرقة

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