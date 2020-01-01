اعتقال موظفة في البنتاجون بتهمة التجسس لحزب الله

وكالات

أعلنت الحكومة الأمريكية أنها وجهت إلى متخصصة في اللغويات والترجمة بوزارة الدفاع (البنتاجون) تهمة نقل معلومات سرية إلى أجنبي مرتبط بحزب الله اللبناني، قائلة إنها كشفت أسماء أصول أمريكية رئيسية.

وألقى ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) القبض على مريم طه تومسون (61 عاما)، التي كانت تعيش في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا، داخل قاعدة عسكرية، بالخارج في 27 فبراير/شباط الماضي.

ووصف مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي جون ديمرز سلوك تومسون المزعوم بأنه "عار" لبلدها.

وقال ديمرز في بيان: "أثناء وجودها في منطقة حرب، يشتبه بأن المتهمة قدمت معلومات دفاعية قومية حساسة، تتضمن أسماء أفراد يساعدون الولايات المتحدة، إلى لبناني موجود في الخارج".

وأضاف "إذا ثبتت صحة ذلك، فإن هذا السلوك يمثل وصمة عار، خاصة بالنسبة لشخص يعمل متعاقدا مع جيش الولايات المتحدة. ستتم المعاقبة على هذه الخيانة للبلد والزملاء".