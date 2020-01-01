حالة الطقس : أجواء ربيعية وارتفاع طفيف على درجات الجرارة

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم" الخميس" صافيا إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ليبقى الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق نهارا وباردا نسبيا الى بارد ليلا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي الليلة، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم بوجه عام وبارداً نسبياً، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم السبت القادم، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.