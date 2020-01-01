إصابة طفل برصاص الاحتلال في العيسوية

القدس المحتلة / سما /

أصيب الطفل فوزي عطا عبيد (10 أعوام)، برصاص معدني مغلف بالمطاط في يده، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الطفل عبيد كان يجلس في شرفة منزله خلال اقتحام قوات الاحتلال القرية، وسط إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط باتجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة الطفل بيده.

وأضافت أن قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية، سلمت الشاب سامر أنور عبيد بلاغا لمقابلة مخابراتها.

يشار إلى أن الطفل مالك عيسى (9 سنوات) من العيسوية فقد عينه اليسرى، إثر استهدافه بشكل مباشر أمام منزله بقنبلة غاز مسيل للدموع، قبل نحو أسبوعين.