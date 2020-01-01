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أبو مويس: الانفكاك الذكي عن الاحتلال يحتاج إلى توطين الخدمات

الأربعاء 04 مارس 2020 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مويس: الانفكاك الذكي عن الاحتلال يحتاج إلى توطين الخدمات


رام الله / سما /

 قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، "إن الانفكاك الذكي عن الاحتلال يحتاج إلى توطين الخدمات وأهمها الخدمات الصحية، وهذا يترجم اليوم بقرار جامعة الخليل بإنشاء مستشفى للجامعة، الذي سيكون صرحا علميا وطبيا شامخا.

جاء ذلك خلال حضوره، اليوم الأربعاء، حفل توقيع مذكرة تفاهم لاستبدال أراض بين جامعة الخليل والجمعية الخيرية الإسلامية لإنشاء مستشفى الجامعة، بحضور محافظ الخليل جبرين البكري.

وأوضح أبو مويس أن "سياسة الحكومة الفلسطينية تتلخص بثلاثة أمور: التمكين القوي على الأرض، والانفكاك الذكي، وإذكاء روح الصمود والمقاومة الشعبية".

وأضاف: "الخليل عنوان كل العناقيد (الصناعي، والزراعي والسياحي، والعلمي والبحثي) والمستشفى سيكون نتاجا لعطاء أهل الخليل المتواصل، مشيرا إلى أن الوزارة على استعداد لتوفير بعثات في التخصصات الطبية بالعديد من الدول، لتوفير الكفاءات اللازمة لتشغيل المستشفى.

وجدد أبو مويس مطالبته للجامعات بتبني فكرة التدريس المبني على البحث العلمي، بهدف تغيير النمط التقليدي من التدريس، وإدراج مساق بعنوان "فلسطين وطني" يشمل جولات ميدانية لتعريف الطلبة على المواقع التاريخية والأثرية والدينية والواقع الاحتلالي الظالم في فلسطين، لإذكاء الروح الوطنية للطلبة.

#التعليم العالي #ابو مويس

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