  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شاهد .. شجار في البرلمان التركي بين أنصار أردوغان والمعارضة

الأربعاء 04 مارس 2020 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. شجار في البرلمان التركي بين أنصار أردوغان والمعارضة


سما / وكالات/

شهدت جلسة للبرلمان التركي عراكا جماعيا بين نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض بعد مشاجرة تضمنت انتقادات للرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية الوضع بإدلب السورية.

وذكرت صحيفة "ميليت" أن الشجار بالأيدي بين النواب الأتراك استغرق حوالي 10 دقائق.

وأوضحت أن الأجواء في جلسة برلمانية عقدت اليوم الأربعاء توترت بعدما "رد نواب من "العدالة والتنمية" على تصريحات أدلى بها نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنغين أزكوتش، ضد أردوغان.

وأضافت الصحيفة أن "العدالة والتنمية" سبق وطالب النيابة العامة فتح تحقيق في محتوى تغريدة نشرها أوزكوتش أمس الثلاثاء وانتقد فيها سياسات أردوغان في سوريا وعزمه لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الخميس، لبحث موضوع إدلب.

واعتبر الحزب الحاكم مضمون التغريدة مهينة لأردوغان.

#البرلمان التركي #اردوغان #تركيا

الأكثر قراءة اليوم

مجدداً،،، بعد فرز 99% من الأصوات : كتلة اليمين 58 مقعدا ويمين الوسط 55 والمشتركة 15

قناة عبرية.. هل نتنياهو مصاب بالكورونا ؟! ،، ومكتبه يعلق "لن يخضع للحجر الطبي"

سمح بالنشر ..فيديو ينشر لأول مرة لتنفيذ عملية طعن ضد جندي اسرائيلي

شاهد.. مصر تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق الضابط السابق "عشماوي"

هارتس : نتائج العرب في الانتخابات "زلزال"

شركة أمازون ترضخ للمطالب الفلسطينية

صدمة في واشنطن ..مخاوف من انتقال “كورونا” إلى نائب ترامب ومسؤولين في البنتاغون

الأخبار الرئيسية

مسؤول عسكري: إسرائيل تدرس حربًا متعددة الجبهات مع لبنان وغزة وسوريا في وقت واحد.. وطهران تعقب!

نتنياهو

نتنياهو: رفضتُ عرضاً عشية الانتخابات لإشعال المنطقة ولأجل الوصول للحكم بدون معاناة..

"كورونا" : نتنياهو يعلن عن وضع العائدين الى اسرائيل من 6 دول اوروبية في العزل الفوري

هنية : قدمنا مقترحا لتشكيل حكومة وحدة وطنية والتفاهم مع دحلان جاء لمعالجة اّثار الانقسام

سيناريوهات ما بعد الانتخابات: الإطاحة بنتنياهو وانشقاق غانتس ومحاولة التخلص من بينت وشاكيد