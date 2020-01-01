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مكتب رئيس الوزراء يُصدر تعليمات في إطار الإجراءات الوقائية من "كورونا"

الأربعاء 04 مارس 2020 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب رئيس الوزراء يُصدر تعليمات في إطار الإجراءات الوقائية من "كورونا"


رام الله / سما /

دعا بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، اليوم، المواطنين إلى التقيد بعددٍ من التعليمات في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، وفيما يلي نص البيان:

عطفاً على توصية وزارة الصحة الفلسطينية، وحرصاً على توخي جميع الإجراءات الاحترازية، بما يتوافق مع إجراءات الوقاية المتخذة في دول الجوار والعالم لمنع تفشي فيروس كورونا العابر للحدود، فإن مكتب رئيس الوزراء يدعو المواطنين إلى التقيد بالتعليمات التالية:

1- على جميع الفلسطينيين العائدين من الدول التي وقعت فيها إصابات بفيروس كورونا أن يخضعوا للفحص على المعابر، وأن يخضعوا أنفسهم للعزل المنزلي لمدة لا تقل عن 14 يوماً من تاريخ مغادرتهم الدول المصابة.

2- على الأجانب القادمين الى الأراضي الفلسطينية من الدول المصابة بالفيروس إجراء الفحوصات اللازمة وخضوعهم لإجراءات العزل أيضاً.

3- تأجيل أي مؤتمرات دولية مبرمجة الانعقاد على الأراضي الفلسطينية.

4- يمنع سفر المسؤولين بالطائرة إلى أي مكان في العالم، وينصح بعدم سفر المواطنين في الطائرات لكونها أماكن مغلقة.

5- وقف جميع الدورات العسكرية إلى الخارج حتى إشعار آخر.

6- وقف تجارة الشنطة اليومية عبر الجسور والمعابر بما يعرف بـ"البحارة" حتى إشعار آخر.

7- يمنع تجمع أو تجمهر أكثر من 1000 شخص في أي مهرجانات ونشاطات جماهيرية مفتوحة.

8- يمنع تجمع أو تجمهر أكثر من 50 شخصاً في مكان واحد مغلق.

9- ينصح الأشخاص من الفئة العمرية 60 عاماً فما فوق، والذين يعانون من أمراض مزمنة كالقلب والضغط والسكري والتوتر وأمراض الجهاز التنفسي، بعدم التجمهر في الأماكن العامة والمكتظة أو الاحتكاك بالعائدين من الخارج والذين يحملون مؤشرات الإنفلونزا.

10- ينصح بمتابعة النشرات الدورية الصادرة عن وزارة الصحة حول المرض.

11- تنصح وزارة الصحة المواطنين بتجنب المصافحة والتقبيل في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات.

نتمنى للجميع الصحة والعافية.

#مجلس الوزراء #كورونا #الصحة #تعليمات صحية #الإجراءات الوقائية

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