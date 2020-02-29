كشف ملابسات الاعتداء على مواطن وزائرة بولندية في بيت لحم

بيت لحم / سما /

كشفت الشرطة وجهاز الأمن الوقائي وبعد جهود وتعاون مع المواطنين جريمة الاعتداء على مواطن وزائرة بولندية في منطقة المخرور القريبة من الطريق المؤديه للقدس.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي أرزيقات ، أنه ومن خلال شكوى تقدم بها مواطن تفيد بالاعتداء عليه وعلى زائرة بولندية كانت برفقته، استخدم فيه المشتبه بهم مركبة غير قانونية وأسلحة بيضاء وانتحلوا صفة رجال امن وقاموا بالاعتداء عليهم وسلبهم .

وأضاف أرزيقات أنه تم القبض على 4 أشخاص بعد بلاغ من المواطنين حول وجودهم بالمنطقة وان هناك اعتداء عليهم من قبل مجموعة من المواطنين المستنكرين لفعتهم بعد التعرف عليهم من قبل ذووي المعتدى عليه وهو الاعتداء الذي يظهر في احد الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعند وصل الشرطة والوقائي تم القبض عليهم بعد فرار المواطنين المتجمهرين بالمنطقة.

وبسماع أقوالهم اعترفوا بجريمتهم وتم تشخيصهم من قبل المعتدى عليهم وتوقيفم و إحالة القضية للنيابة العامة بتاريخ 29/2/2020 لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولا حيث باشرت النيابة تحقيقاتها بالملف لإحالتهم للقضاء لمحاكمتهم حسب الاصول.

وناشد ارزيقات كافة وسائل الاعلام والمواطنين تحري الدقة في نقل الاخبار وعدم التسرع فيها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .