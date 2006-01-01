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بعد عودته من النمسا.. جلعاد شاليط يدخل العزل بسبب كورونا

الأربعاء 04 مارس 2020 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد عودته من النمسا.. جلعاد شاليط يدخل العزل بسبب كورونا


غزة / سما /

كشف موقع القناة الـ7 الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، عن إدخال الجندي السابق لدى الجيش الإسرائيلي الذي كان مأسورًا لدى المقاومة الفلسطينية بغزة، جلعاد شاليط إلى العزل مخافة إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وأشارت القناة إلى إدخال وزارة الصحة الإسرائيلية جلعاد شاليط إلى العزل بعد عودته من النمسا، خوفًا من إصابته بمرض "كورونا".

ويذكر أن شاليط وقع في قبضة المقاومة الفلسطينية بعد عدة أشهر من تجنيده في 25 يونيو 2006، وتم احتجازة ونقله إلى قطاع غزة، وبعد أعوام من المفاوضات تم إبرام صفقة تبادل للأسرى بوساطة مصرية والإفراج عنه عام 2011 مقابل الإفراج عن 1027 معتقلاً فلسطينيًا.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن شاليط أعلن عن زواجه للمرة الثالثة منذ خروجه من الأسر في قطاع غزة قبل قرابة 9 سنوات.

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