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المتحدث باسم الحكومة يلتقي سفير المغرب لدى فلسطين

الأربعاء 04 مارس 2020 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
المتحدث باسم الحكومة يلتقي سفير المغرب لدى فلسطين


رام الله / سما /

التقى المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مع سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين محمد الحمزاوي، في مقر السفارة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء.

ونقل ملحم للسفير الحمزاوي تقدير رئيس الوزراء محمد اشتية للدور الذي تضطلع به المملكة المغربية الشقيقة في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والجهود التي يبذلها العاهل المغربي الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على المدينة المقدسة باعتباره رئيسا للجنة القدس.

وعبر الحمزاوي عن موقف المملكة المغربية الثابت والراسخ، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بناء على حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، مشيدا بمستوى التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين، تحت قيادة الملك محمد السادس وأخيه الرئيس محمود عباس.

وأبدى الحمزاوي استعداد المملكة لتوسيع آفاق التعاون الإعلامي المشترك بين فلسطين والمغرب، مؤكدا أن القضية الفلسطينية حاضرة دائما في وجدان الشعب المغربي، واستعدادها لتعزيز التعاون الاقتصادي وتقوية فرص الاستثمار والتبادل التجاري.

#الحكومة #ابراهيم ملحم #المغرب

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