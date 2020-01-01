كبير الحاخامات في إسرائيل يوصي بعدم تقبيل "الميزوزا" خوفا من انتشار فيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

دعا كبير الحاخامات في إسرائيل، ديفيد لوي، الأربعاء، المواطنين إلى "التوقف عن تقبيل الأحجبة’ الميزوزا’" بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وحث ديفيد لوي، على عدم تقبيل أحجبة "الميزوزا" أو لمسها على الإطلاق بسبب الخوف من الإصابة بالفيروس، جاء كلام كبير الحاخامات ردا على طلب تم إرساله إليه.

وكتب الحاخام قائلا: "في هذه الأيام، نشهد انتشار مرض خطير، ولا شك في أن الميزوزا لا مثيل لها ولا ينبغي لمسها على الإطلاق، ويكفي أن يفكر الشخص عند الدخول والخروج في الكلمات المكتوبة في فيها، والتي سترافقه أكثر على الطريق".

وتقول التقاليد اليهودية أن الأحجبة "ميزوزا" يجب مسها أو تقبيلها عند عبور العتبات، وهي عبار عن صندوق صغير يحتوي على اثنين من مقاطع الكتاب المقدس مكتوبة على رق، تثبت على إطار باب المنزل أو مقرات العمل والأرجاء المختلفة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية، قالت في بيان عام تم نشره، أن مصابا بفيروس كورونا كان دخل من الباب رقم 13 في ملعب بلومفيلد بمدينة تل أبيب وجلس في المدرج رقم 8، الاثنين، الموافق لـ 22 فبراير /شباط الجاري، بين 8 مساء إلى الساعة 10 مساء.

وتطلب الوزارة من أي شخص كان في ملعب بلومفيلد لحضور مباراة كرة القدم، ودخل من البوابة 13 وجلس في المدرج 8، أن يسارع لدخول الحجر الطبي والإبلاغ عن حالته عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن إصابة 15 شخصا بينهم شاب بالغ من العمر 15 عاما والذي تسبب في هلع بين المواطنين، حيث طالبت الوزارة بدخول جميع طلبة المدرسة، أكثر من 1150، التي يدرس فيها إلى الحجر الصحي.