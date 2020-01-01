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الوزير سالم: نعمل بشكل حثيث لمحاربة أماكن بيع المركبات غير القانونية والمشاطب الخاصة بها

الأربعاء 04 مارس 2020 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير سالم: نعمل بشكل حثيث لمحاربة أماكن بيع المركبات غير القانونية والمشاطب الخاصة بها


رام الله / سما /

 أكد وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، أن الوزارة تواصل جهودها وعملها المستمر والدؤوب بهدف إغلاق ومحاربة كافة أماكن بيع المركبات غير القانونية والمشاطب الخاصة بها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير سالم، اليوم الأربعاء، مع قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء إياد بركات، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

وناقش الوزير سالم واللواء بركات، سبل تفعيل وتوطيد الجهود المشتركة والتعاون المستمر لتنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة من قبل القيادة السياسية والحكومة بشأن محاربة كافة الظواهر السلبية، وعلى رأسها تلك الأماكن التي تؤوي وتبيع المركبات غير القانونية، والمشاطب الخاصة بها، لما تشكله من خطر محدق يهدد أمن وسلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، ثمن الوزير سالم الجهود الحثيثة التي يبذلها جهاز الضابطة الجمركية في سبيل ترسيخ وتكريس سيادة القانون والنظام.

#النقل والمواصلات #عاصم سالم

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